Трамп собирается подать большой иск о фальсификациях на выборах

Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал, что скоро будет подан некий крупный иск, который раскроет подробности фальсификаций на выборах.

«Наш большой иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и более того, скоро будет подан. Подтасованные выборы!» — написал он в своем Twitter.

Так он прокомментировал результаты опроса, проведенного изданием Politico и компанией Seven Letter Insight, который показал, что 79% сторонников Трампа считают, что выборы были «украдены».

«Они на 100% правы, но мы бьемся изо всех сил», — добавил президент.

Опрос проводился с 10 по 19 ноября 2020 года среди 1500 избирателей по всей стране, погрешность составляет 2,5%.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Юристы Трампа уже подавали иски с целью оспорить законность процедуры подсчета голосов или итоги выборов, но пока ни один из исков не был удовлетворен.

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.