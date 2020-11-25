Forbes и Bloomberg разошлись в оценке состояния Илона Маска

Несмотря на резкий рост акций компании Tesla, цена которых в этом году существенно взлетела, генеральный директор автоконцерна Илон Маск все же не является вторым самым богатым человеком в мире, о чем ранее сообщил Bloomberg. К такому выводу пришел Forbes.

По его подсчетам, Маск занимает третье место в списке самых богатых людей мира с состоянием $126,8 млрд. Впереди него лишь глава корпорации Amazon Джефф Безос ($182 млрд) и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно ($140,6 млрд).

Накануне, 24 ноября, Bloomberg писал, что Маск вышел на второе место среди миллиардеров, обогнав Билла Гейтса. Издание ставило сооснователя Microsoft на третью строчку списка самых богатых людей планеты. На тот момент основатель Tesla имел в активе $127,9 млрд, а Гейтс — $127,7.

Forbes объясняет свою оценку состояния бизнесмена следующими факторами. Во-первых, он заложил более половины своей доли в Tesla в качестве обеспечения по личным займам, поэтому журнал оценивает его долю и 25-процентным дисконтом. Также Forbes применяет 10-процентный дисконт к доле миллиардера в компании SpaceX (ее оценивали в $46 млрд, Маск владеет 48% акций). Таким образом доля бизнесмена в космическом гиганте составляет только $20 млрд.

Tesla показывает стабильную прибыть пятый квартал подряд. Благодаря росту акций компании только на прошлой неделе Маск заработал $13,5 млрд. Это произошло на фоне новости о том, что компания до конца года войдет в индекс S&P.

До этого он обошел в списке богатейших людей создателя Facebook Марка Цукерберга — на 19 ноября его состояние оценивалось в $103 млрд, в то время как у Маска было $120 млрд по версии Bloomberg.

49-летнему Маску принадлежит 21% ценных бумаг Tesla. По данным Forbes, стоимость компании за 2020 год выросла более чем на 460%. Таким образом, Маск за этот год получил от роста акций автопроизводителя как минимум $100 млрд — больше, чем кто-либо из рейтинга самых богатых людей Земли.