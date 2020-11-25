ВОЗ сообщила о новом недельном рекорде прироста случаев COVID

За последнюю неделю (с 16 по 23 ноября) около 4 млн человек в мире заразилось коронавирусом. Это следует из еженедельного отчета Всемирной организации здравоохранения.

Таким образом, ВОЗ снова зафиксировала рекордный прирост заболевших. Выросло и число смертей от COVID-19 — их было 67 тыс. Неделей ранее ВОЗ сообщала о 60 тыс. летальных исходов.

Эксперты организации отметили, что скорость распространения болезни замедлилась: тенденции к снижению наблюдаются в странах Европы и Юго-Восточной Азии. Тем не менее Европейский регион остается крупнейшим источником новых заболевших и умерших.

Прирост новых пациентов и смертей от COVID-19 сохраняется в Северной и Южной Америке. В Африке число новых заболевших относительно невелико, однако там наблюдается самый сильный рост заболевших (плюс 15% за неделю) и смертей (плюс 30% за неделю).

По данным ВОЗ на вечер 24 ноября, в мире коронавирусная инфекция была выявлена у 58,9 млн человек. Умерли от болезни 1,39 млн человек. Университет Джонса Хопкинса, собирающий информацию о распространении коронавируса в режиме реального времени, сообщает о 59,7 млн заболевших и 1,4 млн смертей. Сервис Worldometer насчитал 60,1 млн случаев заболевания и 1,41 млн летальных исходов.