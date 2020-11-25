Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС за кибератаку на Бундестаг

Страны — партнеры Евросоюза, включая Украину и Грузию, присоединились к санкциям сообщества в отношении граждан и структур РФ, которые несут ответственность за кибератаку на Бундестаг в 2015 году. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в среду в Брюсселе.
«Страны-кандидаты на вступление в ЕС Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской экономической зоны Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — отмечается в нем.
Евросоюз и Великобритания 22 октября ввели санкции в отношении двоих граждан России, включая начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, а также 85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которые якобы несут ответственность за кибератаку на Бундестаг в 2015 году.
Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные письма якобы от ООН. В них находилась вредоносная ссылка. С целью помешать распространению вируса немецким органам пришлось даже временно отключить всю IT-систему Бундестага. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.
В начале мая 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в этом кибернападении. Немецкие правоохранители считают, что он является членом хакерской группы Fancy Bear. Российская сторона отвергала обвинения в причастности к этим хакерским нападениям.
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