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Украина не попала в список стран, которым G20 замораживает долги

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Украина не попала в список стран, которым G20 замораживает долги

Украина не относится к странам с низким доходом по классификации Всемирного банка, в отношении которых страны «Большой двадцатки» инициировали замораживание долгов до июня 2021 года.

Об этом в комментарии Укринформу сообщили в Министерстве финансов.

«Инициатива стран „Большой двадцатки“ по приостановлению обслуживания долгов перед официальными кредиторами до середины 2021 года особо уязвимыми странами касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, к которым Украина не относится. Мы планируем выполнять наши долговые обязательства и придерживаться Среднесрочной стратегии управления государственным долгом, используя диверсифицированные источники привлечения средств», — пояснили в Минфине.

В министерстве также подчеркнули, что Украина вошла в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих экономических кризисов. В частности, благодаря безопасному уровню показателя государственного долга к ВВП. По результатам 2019 года показатель государственного долга к ВВП Украины снизился до 44,3%, государственного и гарантированного государством долга — до 50% (по сравнению с 80% в 2016 году).

«В этом году пик выплат по внешним платежам Украина уже успешно прошла. Благодаря поддержке наших международных партнеров, а именно МВФ, ЕС, Всемирного банка, и развитию внутреннего рынка заимствований Украина уверенно проходит годы пиковой долговой нагрузки», — подчеркнули в Минфине.

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Напомним, в эти выходные лидеры стран «Большой двадцатки» приняли решение о продлении до конца июня 2021 года программы по замораживанию долгов бедных стран. Программа распространяется на 73 страны. По состоянию на 13 ноября 46 из них воспользовались правом отложить выплаты по госдолгу. Общая сумма платежей, которые были отложены, составляет 5,7 млрд долл.

госдолг, G20
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Среда, 25 ноября 2020
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