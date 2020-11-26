Партии «Слуга народа» и «За будущее» завтра будут снова решать, кто возглавит Киевский облсовет

Представители партии «Слуга народа» Александр Скляров и партии «За будущее» Ярослав Москаленко не смогли набрать необходимого минимума поддержки в 43 голосов в ходе голосования за кандидата на пост председателя Киевского областного совета.
Как сообщается в заявлении партии «Слуга народа», опубликованном в Телеграм-канале в четверг, голосование прошло 25 ноября, а повторное запланировано на пятницу, 27 ноября. «Ни одному из кандидатов не хватило необходимого минимума поддержки — 43 голосов. В пятницу планируется повторное голосование по председателю Киевского облсовета», — сообщили в партии.
В «Слуге народа» заявили о попытках прибегать к скупке голосов депутатов облсовета в ходе голосования. «Мы возмущены информацией о возможных попытках подкупа голосов депутатов Киевского областного совета кандидатом на должность ее руководителя Ярославом Москаленко. Для нас политическая коррупция является абсолютно неприемлемой. Призываем все политсилы, включая „Слуг народа“, не прибегать к нечестным методам борьбы», — заявил руководитель партии Александр Корниенко.
Скляров в настоящее время является первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации
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