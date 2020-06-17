Дубинский рассказал, как будут отбирать кандидатов в местные советы Киевской области

Народный депутат Украины, председатель Киевской областной организации партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил провести публичные праймериз в крупных ОТГ Киевской области, которые, по его словам, являются «камнем преткновения для многих интересующихся ими партий, групп влияния»: Васильковской, Украинской, Обуховской и Коваливской ОТГ.
«Я предлагаю провести публичные праймериз, тех людей, кто интересуется и готов стать лидерами в этих ОТГ, обращаться к нам. Мы будем оценивать их качества, проводить социологию, выберем самых лучших для того, чтобы они были нашими представителями в Васильковской, Обуховской, Украинской ОТГ и ОТГ госпожи Засухи «Коваливская» (экс-народный депутат Украины Татьяна Засуха — Ред.), — сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.
Дубинский также подчеркнул, что партия будет максимально прозрачно строить финансирование кампании.
«Если вдруг вы, как журналисты, потенциальные кандидаты, люди, которые хотят оказаться в местной власти или стать мэрами городов областного подчинения, столкнулись с тем, что у вас будут требовать деньги, пожалуйста, напрямую со мной контактируйте, мои контакты найти легко, потому что аферистов много», — призвал нардеп.
Также Дубинский уточнил, кто не сможет попасть в кандидаты от «Слуги народа» на местных выборах в Киевской области.
«Мы будем максимально жестко относиться к членам „БПП“ и „Народного фронта“, которые собственно, пять лет без рейтинга управляли страной и были колаборантами того, что происходило последние пять лет, то, с чем мы боролись, когда шли на выборы и какие идеи противопоставляли этим партийным силам», — сказал он.
Также депутат отметил, что не смогут попасть в кандидаты от партии люди, причастные к коррупции, принимавшие участие «в земельном дерибане», рейдерстве, имеющие связь с силами, играющими на стороне РФ, как врага Украины.
«Президент поставил нам задачу по Киевской области получить самый высокий результат в Украине, и мы его получим, я уверен, потому что я уже вижу сейчас качество людей, которые приходят к нам в команду, количество этих людей и мы, правда, имеем возможность выбирать из желающих идти вместе в партией на местные выборы», — пояснил он.
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