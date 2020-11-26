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В ОП называют слухами информацию об отставке Шмыгаля

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В ОП называют слухами информацию об отставке Шмыгаля

Слухи об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля не имеют под собой никаких оснований, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Эти слухи я видел действительно в социальных сетях, у различных экспертов. Под этими слухами вообще нет никакой основы. Денис действительно необходимый человек, у которого есть команда, и который сейчас работает на то, чтобы преодолеть несколько проблем, которые сейчас есть в стране. Это и COVID-19, и кризисная ситуация в экономическом плане, которая есть не только в нашей стране», — сказал он в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман, опубликованном на ее YouTube-канале в четверг.

По мнению замглавы ОП, такие слухи могут появляться по причине того, что Шмыгаль «кому-то невыгоден».

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«Нельзя быть полностью довольным или недовольным каким-либо человеком. Это без привязки к Денису Шмыгалю. Конечно, бывают какие-то вопросы, так они и решаются. Для этого и есть рабочие моменты, чтобы их решать. Вот и всё. Тут нет никакой основы (для отставки Шмыгаля — Ред.)», — отметил Тимошенко.

Денис Шмыгаль, Кирилл Шевченко
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Четверг, 26 ноября 2020
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