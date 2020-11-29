Черновцы сегодня выбирают мэра

В воскресенье, 29 ноября, в Черновцах проходит повторное голосование на выборах городского головы.
В нем принимают участие кандидаты Роман Кличук («Единая альтернатива») и Виталий Михайлишин («Команда Михайлишина»).
В день голосования 25 октября Роман Кличук получил 15 350 голосов избирателей (27,29%), Виталий Михайлишин — 11 998 (21,33%). Активность избирателей составляла 34,84%.
Как сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, во втором туре выборов в целом могут принять участие около более 185,5 тыс. избирателей.
По состоянию на 08:00 112 участков на выборах городского головы Черновцов во втором туре открылись вовремя и без нарушений, отметили в отделе коммуникации ГУНП области.
Порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей.
Повторное голосование по выборам городского головы, так называемый второй тур, назначается в территориальных громадах с количеством избирателей более 75 000, где в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.
Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря включительно.
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