Черновцы сегодня выбирают мэра

В воскресенье, 29 ноября, в Черновцах проходит повторное голосование на выборах городского головы.

В нем принимают участие кандидаты Роман Кличук («Единая альтернатива») и Виталий Михайлишин («Команда Михайлишина»).

В день голосования 25 октября Роман Кличук получил 15 350 голосов избирателей (27,29%), Виталий Михайлишин — 11 998 (21,33%). Активность избирателей составляла 34,84%.

Как сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, во втором туре выборов в целом могут принять участие около более 185,5 тыс. избирателей.

По состоянию на 08:00 112 участков на выборах городского головы Черновцов во втором туре открылись вовремя и без нарушений, отметили в отделе коммуникации ГУНП области.

Порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей.

Повторное голосование по выборам городского головы, так называемый второй тур, назначается в территориальных громадах с количеством избирателей более 75 000, где в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря включительно.