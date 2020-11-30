Стал известен победитель выборов мэра Черновцов

Директор ООО «РОМА», лидер партии «Единая Альтернатива» Роман Кличук выиграл во втором туре выборов мэра Черновцов, сообщает интернет-издание «Суспильне» со ссылкой на результаты городской избирательной комиссии.

Отмечается, что за Романа Кличука проголосовали 59,54% избирателей. За его оппонента, кандидата от политической партии «Команда Михайлишина» Виталия Михайлишина, отдали голоса 37,5% избирателей.

Как сообщалось, в Черновцах в воскресенье, 29 ноября, состоялось повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы.

В первом туре выборов городского головы Черновцов 25 октября Кличука поддержали 27,29% избирателей, Михайлишина 21,33%.