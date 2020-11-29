На выборах в Черновцах рекордно низкая явка

Явка избирателей в Черновцах, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 12:00 составила 6,5% (погрешность 0,75%), сообщается на сайте Гражданской сети «Опора».
При этом в сообщении отмечается, что явка избирателей в ходе местных выборов 25 октября по всей Украине составляла 13,5%.
По результатам первого тура выборов городского головы Черновцов, во второй тур вышли директор ООО «РОМА», выдвиженец партии «Единая альтернатива» Роман Кличук, которого 25 октября поддержали 27,29% избирателей, и лидер партии «Команда Михайлишина» Виталий Михайлишин, получивший 21,33% голосов.
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