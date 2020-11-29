Трамп объявит об участии в выборах 2024 года

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность баллотироваться на президентских выборах 2024 года и может провести связанное с этим мероприятие в день инаугурации нового президента 20 января, которым, по сообщения американских СМИ, станет Джо Байден. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает издание, три источника утверждают, что президент не только упоминает в разговорах со своими советниками выдвижение на новый срок через четыре года, но и обсуждает детали запуска кампании. По словам двух источников, президент высказывал мысль о том, чтобы провести связанное с выборами 2024 года мероприятие во время недели инаугурации, возможно даже в сам день инаугурации.

В свою очередь газета The Washington Post неделю назад писала, что Трамп может объявить о намерении участвовать в следующей президентской гонке до конца этого года. Об этом, по информации издания, президент сообщил своим доверенным лицам.

До начала новых выборов перед Трампом будет стоять задача получения прибыли, пишет издание. По данным The Washington Post, президент рассматривает возможности выступления с речами на платной основе, а также может попытаться написать мемуары о своем пребывании на посту президента и появиться на телевидении. Как сообщает газета, на Трампа оказывается давление, так как в следующие четыре года он должен выплатить более $400 млн по кредитам, а кроме того, может понести значительные судебные издержки по ряду исков.

В начале ноября Axios уже сообщал о том, что Трамп думает о выдвижении в 2024 году. По данным издания, это заставляет беспокоиться политических советников республиканцев, которые считают. что выдвижение Трампа может не оставить шанса другим кандидатам от партии. Axios сообщал, что даже с учетом поражения шансы действующего президента быть выдвинутым от партии на следующих выборах все еще высоки.