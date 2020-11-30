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Словарь Мерриама-Вебстера выбрал слово 2020 года

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Словарь Мерриама-Вебстера выбрал слово 2020 года

Американский толковый словарь Мерриама-Вебстера (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary) выбрал словом 2020 года существительное «пандемия». Об этом в понедельник сообщило справочное издание на своем сайте.

«Иногда одно слово определяет целую эпоху, и это верно для этого исключительного — и исключительно сложного — года. Одно слово немедленно вышло на первый план, поскольку мы изучили данные, по которым и определяется наша версия слова года, — говорится в сообщении словаря. — Словом 2020 года по версии словаря Мерриама-Вебстера стала «пандемия».

Как уточняется, слово выбирается «на основании статистического анализа слов, которые невероятно часто ищут в онлайн-словаре и которые демонстрируют значительное увеличение интернет-трафика по сравнению с прошлыми годами».

На сайте словаря отмечается, что первый всплеск поисковых запросов по слову случился 3 февраля, когда из больницы в Сиэттле (штат Вашингтон) был выписан первый в США пациент с коронавирусом. В этот день просмотры значения слова выросли на 1 621% по сравнению со всем прошлым годом, а с начала марта — на 4 000%. 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией, просмотры увеличились на 115 806%.

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Словарь Мерриама-Вебстера выбирает «слово года» уже более 15 лет. В прошлом «словами года» становились «они» (they, 2019) «справедливость» (justice, 2018), «феминизм» (feminism, 2017), «наука» (science, 2013), «социализм» (socialism, 2012), «прагматичный» (pragmatic, 2011).

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 62,2 млн человек, свыше 1,4 млн умерли.

слово года
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