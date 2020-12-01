В Германии не исключили новой волны коронавируса

Гражданам ФРГ следует соблюдать карантинные меры в условиях коронавируса, в противном случае нельзя исключать, что число заразившихся вновь будет увеличиваться быстрыми темпами. Об этом заявила в понедельник канцер ФРГ Ангела Меркель в ходе видеоконференции с представителями германской полиции. Ее слова приводит во вторник телеканал NTV.

«В течение зимы нам надо оставаться очень и очень внимательными, — сказала она. — В противном случае нас опять накроет следующая волна».

Принято считать, что сейчас Германия столкнулась со второй волной пандемии. По данным института Роберта Коха, за последние сутки число случаев коронавируса в ФРГ увеличилось на 13 604. В ходе первой волны, которая пришлась на весну, ежедневный прирост на пике исчислялся 6 тыс.

В ФРГ со 2 ноября действует карантинный режим. Как минимум до конца года закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.