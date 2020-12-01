В Германии не исключили новой волны коронавируса

Гражданам ФРГ следует соблюдать карантинные меры в условиях коронавируса, в противном случае нельзя исключать, что число заразившихся вновь будет увеличиваться быстрыми темпами. Об этом заявила в понедельник канцер ФРГ Ангела Меркель в ходе видеоконференции с представителями германской полиции. Ее слова приводит во вторник телеканал NTV.
«В течение зимы нам надо оставаться очень и очень внимательными, — сказала она. — В противном случае нас опять накроет следующая волна».
Принято считать, что сейчас Германия столкнулась со второй волной пандемии. По данным института Роберта Коха, за последние сутки число случаев коронавируса в ФРГ увеличилось на 13 604. В ходе первой волны, которая пришлась на весну, ежедневный прирост на пике исчислялся 6 тыс.
В ФРГ со 2 ноября действует карантинный режим. Как минимум до конца года закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016