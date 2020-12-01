В Украине могут быть введены ограничения по количеству пассажиров на транспорте

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает введения ограничений в работе транспорта, в частности, по количеству пассажиров в салоне, но отрицает возможность остановки пассажирского сообщения внутри страны.
«Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать — внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта», — заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в Киеве во вторник.
Он также подтвердил, что в Кабмине идут консультации по конкретным датам локдауна.
«Но что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта — его работа останавливаться не будет... Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать», — подчеркнул Криклий.
Он также отметил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.
«Потому позиция моя и моих коллег, в том числе, чтобы транспорт работал», — подчеркнул министр инфраструктуры.
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