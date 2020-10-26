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С начала года декретные выплаты выросли на 15%

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С начала года декретные выплаты выросли на 15%

По итогам 3 кварталов 2020 года среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины вырос на 14,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что среднедневной размер пособия составил 280 грн за каждый день нахождения в отпуске по беременности и родам, который в общих случаях длится 126 календарных дней.

«В течение трех кварталов Фонд выплатил пособий по беременности и родам на общую сумму 3,9 млрд гривен. Отметим, что в январе-сентябре ФССУ финансировал заявления-расчеты на выплату указанных пособий, представленных работодателями с декабря 2019 по сентябрь 2020 года.

Выплата пособий по временной потере трудоспособности и по беременности и родам осуществляется Фондом в оперативном режиме в течение одного рабочего дня», — говорится в сообщении.

«Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования Украины, полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

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В случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы. Фонд перечисляет помощь на основании полученного от работодателя заявления-расчета», — пояснили в Фонде.

декрет, Фонд социального страхования
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