В ЕС не исключают расширения санкций против Минска

ЕС может в очередной раз расширить санкции против Минска, если власти не начнут диалог с протестующими. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас в обращении к участникам онлайн-конференции под названием «Минский форум».
Маас напомнил, что ЕС уже ввел два блока санкций. «Если Лукашенко и его сторонники не поддадутся, то мы шаг за шагом расширим эти санкции, это решение ЕС, — добавил он. — Мы консультируемся с нашими европейскими партнерами, как можно собрать неопровержимые доказательства ежедневных нарушений прав человека в Беларуси и в конце концов начать судебное преследование виновных».
В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Беларуссии начались массовые акции протеста, которые продолжаются по сей день.
К настоящему времени ЕС ввел два блока санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке.
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