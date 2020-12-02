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Apple назвала лучшие игры и приложения 2020 года

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Apple назвала лучшие игры и приложения 2020 года

Компания Apple подвела итоги 2020 года, проанализировав спрос в магазине приложений App Store.

Приложением года для iPhone стало Wakeout! от разработчика Andres Canella, для iPad — сервис видеозвонков и конференций Zoom, для Mac — сервис для графиков и расписаний Fantastical от разработчика Flexibits, для Apple Watch — приложение для отдыха Endel, а для Apple TV — стриминг Disney+.

Лучшей игрой для iPhone признали Genshin Impact от разработчика miHoYo, сообщается в блоге Apple.

По словам Фила Шиллера, советника Apple, эти приложения помогали миллионам людей «поддерживать здоровье, душевное и физическое, следить за обучением детей, бороться с голодом».

В приложении Wakeout! собраны физические упражнения, доступные для всех, кто учится или работает из дома.

Игровые миры Genshin Impact, Legends of Runeterra, Disco Elysium и Dandara Trials of Fear, а также Sneaky Sasquatch в Apple Arcade придуманы, чтобы развлечься и отдохнуть от повседневности.

Disney+ предоставляет «необходимое многим ощущение безграничных возможностей», уверены в компании.

Победители премии «Лучшее в App Store 2020»

Приложения года:

  • Для iPhone: Wakeout!, разработчик Andres Canella
  • для iPad: Zoom
  • для Mac: Fantastical, разработчик Flexibits
  • для Apple TV: Disney+
  • для Apple Watch: Endel

Игры года:

  • Для iPhone: Genshin Impact, разработчик miHoYo
  • для iPad: Legends of Runeterra, разработчик Riot Games
  • для Mac: Disco Elysium, разработчик ZA/UM
  • для Apple TV: Dandara Trials of Fear, разработчик Raw Fury
  • для Apple Arcade: Sneaky Sasquatch, разработчик RAC7.

15 лучших приложений будут впервые награждены статуэткой из переработанного алюминия с логотипом App Store и гравировкой с именем победителя.

Ранее Google представил рейтинг лучших игр и приложений в Google Play. Лидер списка приложений — Loóna для отдыха и сна. На втором месте расположилось Norbu — приложение для осознанного управления стрессом и эмоциями. Сервис для работы с документами на смартфоне Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint занял третье место.

Лучшей игрой Google признана Genshin Impact.

Apple
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