Apple назвала лучшие игры и приложения 2020 года

Компания Apple подвела итоги 2020 года, проанализировав спрос в магазине приложений App Store.
Приложением года для iPhone стало Wakeout! от разработчика Andres Canella, для iPad — сервис видеозвонков и конференций Zoom, для Mac — сервис для графиков и расписаний Fantastical от разработчика Flexibits, для Apple Watch — приложение для отдыха Endel, а для Apple TV — стриминг Disney+.
Лучшей игрой для iPhone признали Genshin Impact от разработчика miHoYo, сообщается в блоге Apple.
По словам Фила Шиллера, советника Apple, эти приложения помогали миллионам людей «поддерживать здоровье, душевное и физическое, следить за обучением детей, бороться с голодом».
В приложении Wakeout! собраны физические упражнения, доступные для всех, кто учится или работает из дома.
Игровые миры Genshin Impact, Legends of Runeterra, Disco Elysium и Dandara Trials of Fear, а также Sneaky Sasquatch в Apple Arcade придуманы, чтобы развлечься и отдохнуть от повседневности.
Disney+ предоставляет «необходимое многим ощущение безграничных возможностей», уверены в компании.
Победители премии «Лучшее в App Store 2020»
Приложения года:
Игры года:
15 лучших приложений будут впервые награждены статуэткой из переработанного алюминия с логотипом App Store и гравировкой с именем победителя.
Ранее Google представил рейтинг лучших игр и приложений в Google Play. Лидер списка приложений — Loóna для отдыха и сна. На втором месте расположилось Norbu — приложение для осознанного управления стрессом и эмоциями. Сервис для работы с документами на смартфоне Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint занял третье место.
Лучшей игрой Google признана Genshin Impact.
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