Зеленский озаботился явкой в Кривом Роге

Президент Владимир Зеленский призвал избирателей его родного Кривого Рога (Днепропетровская область) избрать мэра при рекордной явке — «символической для города цифре — 95».
Об этом он сказал в видеообращении.
«Я очень прошу вас отнестись к этому выбору ответственно, не лениться, идти на участки и наконец избрать мэра, которого давно заслуживает Кривой Рог... Давайте в этот день сделаем рекордную явку в Украине. Пускай это будет символическая для нашего города цифра — 95», — сказал он.
При этом Зеленский сам отметил, что не имеет права по закону агитировать за какого-либо кандидата.
«Но это и не нужно. Вы люди умные, сами все знаете», — сказал он.
6 декабря в городе пройдут выборы мэра между кандидатом от партии «Слуга народа» Дмитрием Шевчиком и кандидатом от «Оппозиционной платформы — За життя» Константином Павловым.
После первого тура выборов лидер голосования, действующий городской председатель Юрий Вилкул снял свою кандидатуру, поэтому второй тур назначен между вторым и третьим по количеству голосов кандидатами — Шевчиком и Павловым.
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