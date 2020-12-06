В США к началу апреля число жертв COVID-19 может достичь 500 тысяч

Американские ученые полагают, что число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может вырасти в США почти вдвое, несмотря на массовую вакцинацию населения. Соответствующий прогноз специалистов Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон приводит в субботу телекомпания CNBC.
По оценкам ученых, число жертв коронавируса на территории Соединенных Штатов, даже в случае одобрения и широкого распространения вакцины, может вырасти к 1 апреля 2021 года до 539 тыс. При этом эксперты считают, что пик смертности придется на январь следующего года, когда в среднем за сутки от последствий COVID-19 в США будут умирать более 3 тыс. человек.
«Массовая вакцинация в 2021 году будет означать, что мы сможем вернуться к привычной жизни, однако впереди еще несколько сложных месяцев, — приводит CNBC слова директора Института систем измерений и анализа Кристофера Мюррейя. — Необходимо сохранять бдительность и не отказываться от защитных мер по меньшей мере до апреля, когда, согласно нашим прогнозам, вакцинация начнет давать свои результаты».
Ранее NBC сообщила со ссылкой на собственные подсчеты, что за минувшую неделю среднее суточное число жертв COVID-19 в США составляло 2 125. В среднем более 182 тыс. новых случаев заражения регистрировалось в Соединенных Штатах в последние семь дней.
По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 14,56 млн случаев заражения коронавирусом, умер 281 121 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.
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