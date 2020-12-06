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В США к началу апреля число жертв COVID-19 может достичь 500 тысяч

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В США к началу апреля число жертв COVID-19 может достичь 500 тысяч

Американские ученые полагают, что число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может вырасти в США почти вдвое, несмотря на массовую вакцинацию населения. Соответствующий прогноз специалистов Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон приводит в субботу телекомпания CNBC.

По оценкам ученых, число жертв коронавируса на территории Соединенных Штатов, даже в случае одобрения и широкого распространения вакцины, может вырасти к 1 апреля 2021 года до 539 тыс. При этом эксперты считают, что пик смертности придется на январь следующего года, когда в среднем за сутки от последствий COVID-19 в США будут умирать более 3 тыс. человек.

«Массовая вакцинация в 2021 году будет означать, что мы сможем вернуться к привычной жизни, однако впереди еще несколько сложных месяцев, — приводит CNBC слова директора Института систем измерений и анализа Кристофера Мюррейя. — Необходимо сохранять бдительность и не отказываться от защитных мер по меньшей мере до апреля, когда, согласно нашим прогнозам, вакцинация начнет давать свои результаты».

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Ранее NBC сообщила со ссылкой на собственные подсчеты, что за минувшую неделю среднее суточное число жертв COVID-19 в США составляло 2 125. В среднем более 182 тыс. новых случаев заражения регистрировалось в Соединенных Штатах в последние семь дней.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 14,56 млн случаев заражения коронавирусом, умер 281 121 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

США, коронавирус
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