Давосский форум в 2021 году пройдет в Сингапуре

В 2021 году Всемирный экономический форум пройдет 13-16 в Сингапуре, а не в Швейцарии, сообщил президент руководящего совета ВЭФ Бёрге Бренде.
Об этом сообщает Reuters.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) ежегодно в январе проходит в швейцарском Давосе. В 2021 году это мероприятие из-за коронавируса сначала хотели провести 18-21 мая в городе Люцерн, однако эпидемиологическая ситуация в Европе в связи с пандемией COVID-19 делает маловероятной возможность соблюсти все меры предосторожности для защиты участников и сотрудников ВЭФ.
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