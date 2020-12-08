Олимпийская чемпионка призналась в употреблении допинга

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова в интервью изданию Sports.ru призналась в употреблении допинга по ходу карьеры.

«Когда кровь вводили мне, я не чувствовала. Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 1996-м. Пахала как лось, и мне сказали: надо еще делать это», — сказала Резцова.

По словам завершившей карьеру в 2002-м году спортсменки, после рождения дочери он вернулась в лыжи и обыгрывала всех на контрольных гонках, а на первом этапе Кубка мира ей сказали, что необходимо принять некоторые препараты. Резцова призналась, что заплатила за это врачу $2,5 тыс.

«Я пришла к доктору: всем делаете — давайте и мне. Надо заплатить за четыре месяца. И вот здесь, на самом деле, почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне это помогало, и все. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи. Добавка — по кайфу, я их обыгрываю — и слава богу», — отметила Резцова.

Резцова — единственная женщина в мире, ставшая олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта. Она выиграла золото в Калгари-1988 в лыжной эстафете, а также победила в биатлоне в Альбервилле-1992 (в спринте) и в Лиллехаммере-1994 (в эстафете). В 1992 году Резцова стала первой олимпийской чемпионкой в истории биатлона. Сейчас ей 55 лет.