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Tesla продаст свои акции на $5 млрд

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Tesla продаст свои акции на $5 млрд

Компания-производитель электрокаров Tesla договорилась с брокерскими компаниями о продаже своих акций на общую сумму $5 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США .

Акции будут продаваться по рыночной цене. Это уже третья подобная продажа акций Tesla в 2020 году. Bloomberg объясняет это стремительным ростом, который бумаги переживают за последние 12 месяцев. В сентябре Tesla предложила рынку акции на те же $5 млрд, а в феврале — на $2 млрд. Эти операции позволили Tesla вложиться в развитие производства. Сейчас Tesla строит два завода — в Техасе и в Берлине.

С начала 2020-го котировки Tesla взлетели на 670%, по состоянию на 8 декабря бумаги компании торгуются в районе $641. Частично такая динамика вызвана намеченным на 21 декабря включением акций Tesla в индекс широкого рынка S&P 500.

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В августе компания провела дробление акций, чтобы сделать их доступнее для широкого круга инвесторов. Если перед сплитом бумаги стоили около $2200, то после дробления цена снизилась до $400. Сейчас стоимость бумаг превышает $600.

По данным Refinitiv, в свободном обращении находятся 758,13 млн акций Tesla, или 79,98% от их общего количества.

Tesla
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