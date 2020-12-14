Степанов рассказал о новых правилах тестирования на COVID-19

Тестирование на COVID-19 по новому алгоритму будут проводить всем с симптомами респираторного заболевания, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
«У нас существенно сократилось количество людей, которые обращаются за тестированием с симптомами COVID-19. Именно такой алгоритм тестирования у нас был. Как только мы увидели сокращение обращений, мы изменили подходы к тестированию. Сейчас тестировать необходимо всех, у кого есть любые симптомы респираторного заболевания. Также мы добавили экспресс-тесты на антиген», — сказал он.
Степанов уточнил, что соответствующий разъяснительный алгоритм о возможности пройти тест, в том числе контактным людям, будет обнародован завтра.
Министр добавил, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.
«На минувшей неделе выявили 78,719 тыс. случаев COVID-19, на предыдущей неделе было 89,322 тыс. случаев. На минувшей недели сделано 244,391 тыс. ПЦР-тестирований, что меньше чем на предыдущей неделе (279,189 тыс.). В медучреждения в настоящее время госпитализировано 27,393 тыс. пациентов против 28,163 тыс. пациентов на предыдущей неделе», — сказал он.
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