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В США сделали первую прививку от коронавируса

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В США сделали первую прививку от коронавируса

Первая прививка от нового коронавируса была сделана в понедельник в США. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

«Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!» — написал американский лидер у себя в Twitter.

Вакцину от коронавируса, произведенную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, получила в понедельник медсестра, работающая в больнице в нью-йоркском районе Куинс. В ходе прямой трансляции, организованной властями штата Нью-Йорк, губернатор Эндрю Куомо подчеркнул, что это «первая прививка, сделанная в штате Нью-Йорк и, вероятно, в Соединенных Штатах». «Эта вакцина крайне важна потому, что, как мне кажется, ее применение положит начало завершению войны. Это начало финальной главы книги», — указал Куомо.

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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в минувшую пятницу одобрило обращение Pfizer и BioNTech о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Специалисты управления получили подтверждения того, что эффективность вакцины составляет 95% после второй дозы, одному человеку требуется введение двух доз препарата.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.

США, вакцина
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