Войти
Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен
официально
Портал «Дия» начал принимать заявки ФЛП на получение 8 тысяч гривен
Трамп пока не планирует вакцинироваться против COVID-19
позиция
Трамп пока не планирует вакцинироваться против COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Кабмин утвердил перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря

362
Кабмин утвердил перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря

Кабинет министров утвердил перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря 2020 года на всей территории Украины.

Согласно сообщению пресс-службы правительства с 19 декабря 2020г по всей территории Украины будут действовать новые ограничения. В частности, новые ограничения запрещают:

— проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

— проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

— прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;

— работу общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;

— религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими;

Кроме того, будут действовать ограничения, которые были ранее. В частности, запрещается:

— пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

— самовольное оставление места изоляции или обсервации;

— проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и несоблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти);

— работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

— перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);

— проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания 3 организацией досуга;

— размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;

— работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, а не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты;

— пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

— деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

— посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

— посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

— проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, родовспоможения, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь);

— работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров;

— посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

— пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

— посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Цена капитуляции Меркель перед венгерско-польскими вымогателями

Клептократический режим премьер-министра Виктора Орбана в Венгрии и - в меньшей степени - антилиберальное правительство партии «Право и справедливость» в Польше наглым образом бросают вызов принципам, на которых построен Евросоюз. Если счесть этот вызов легитимной политической позицией, которая заслуживает признания и компромиссного решения, риски, с которыми сталкивается сейчас ЕС, лишь усугубятся, причём очень серьёзно.
Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016