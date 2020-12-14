Большинство сервисов Google восстановило работу после сбоя

Большинство проблем в работе онлайн-сервисов компании Google устранено после сбоя, произошедшего в понедельник. Это следует из данных официального сайта, отслеживающего работу сервисов Google.

«Мы устранили проблему с сервисом „Google Диск“ для подавляющего большинства столкнувшихся с ней пользователей и продолжаем восстановительные работы», — указывается в заявлении компании. Сообщается также о восстановлении работы сервисов «Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации» и ряда других. При этом компания продолжает работать с сообщениями о проблемах в работе почты Gmail.

Сбой в работе сервисов Google был зафиксирован в понедельник в ряде европейских и азиатских стран.

Как сообщили СМИ в пресс-службе Google, «из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации», поэтому сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок.