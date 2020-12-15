Украинская легкоатлетка дисквалифицирована на 4 года из-за допинга

Украинская легкоатлетка Виктория Хапилина, которая специализируется на беге на длинные дистанции, была дисквалифицирована на четыре года за применение допинга, сообщает независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).
Как указывается в обнародованном решении AIU, 11 октября 2020 года Хапилина прошла проверку на марафоне «Wizz Air Sofia» в Болгарии. Победив в женском забеге с рекордным для турнира результатом, Хапилина сдала анализ после забега.
10 ноября 2020 года лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA в г. Зайберсдорф, Австрия, сообщила о выявлении в образце следов употребления эритропоэтина (ЭПО).
Хапилина отказалась от повторной поверки и признала нарушение антидопинговых правил.
Решением AIU спортсменка дисквалифицирована на четыре года, начиная с 11 октября 2020 года. Все титулы, награды и медали, полученные после этой даты, аннулируются.
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