В РФ спрогнозировали сокращение населения страны на 20 млн

Численность населения России может снизиться к 2050 году на 20 млн — до 125 млн человек, следует из доклада федерального проекта «Трезвая Россия» по демографической ситуации в этой стране.

«Сегодня важно оценить истинное положение дел в демографии для того, чтобы разработать по-настоящему эффективные меры, адекватные глубине демографического кризиса в России. По оценкам экспертов федерального проекта „Трезвая Россия“, если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 млн человек», — говорится в документе.

Эксперты проекта при этом отмечают, что, если государство разработает и реализует эффективные меры демографического роста, то к 2050 году количество граждан России увеличится до 155 млн человек.

В докладе отмечается, что работа по улучшению демографической ситуации в России не может состоять только из мер поддержки семей с детьми, популяризации института брака и традиционных семейных ценностей — требуется системная и комплексная работа в сфере демографии и здравоохранения. В частности, необходимо снижение уровня потребления алкоголя, наркотиков и табака, от которых каждый год, по данным «Трезвой России», погибает более 1 млн человек. При этом обеспечение миграционного прироста должно осуществляться по остаточному принципу.

Федеральный проект «Трезвая Россия» реализуется с 2012 года. Его цель — содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями в целях разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.