В Зимбабве выявили 10 тысяч несуществующих госслужащих, регулярно получавших зарплату

Более 10 тыс. фиктивных государственных служащих, которые в реальности не работали, перестали получать зарплату в Зимбабве после внедрения при содействии Всемирного банка биометрического учета сотрудников государственных учреждений и компаний. Об этом сообщила в понедельник зимбабвийская газета Herald.

«Мы провели биометрическую проверку каждого рабочего места, каждого чиновника и госслужащего, — заявил глава отдела по развитию и управлению трудовыми ресурсами Комиссии по государственной службе Зимбабве Мозес Мике. — Было выявлено более 10 тыс. работников-призраков, которые числились в платежных ведомостях. В действительности они не работали, но им регулярно выплачивалась зарплата».

Сейчас начато расследование того, каким образом столь значительное количество людей было оформлено в различных государственных структурах и кто именно получал указанные деньги. Предварительные данные комиссии показывают, что часть служащих уволилась, другие скончались, однако продолжали числиться в платежных ведомостях.

В Зимбабве на текущий день насчитывается около 300 тыс. государственных служащих. В эту категорию входят не только чиновники, но и учителя, медицинский персонал государственных больниц, продавцы принадлежащих государству магазинов, сотрудники транспортных организаций. Рабочие государственных компаний также имеют статус госслужащих. На выплату им зарплат уходит около 90% от доходов, получаемых госбюджетом Зимбабве.