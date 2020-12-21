Войти
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»
позиция
Зеленский не готов сотрудничать с «олигархом Порошенко»
Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы
резонанс
Трамп вновь заявил, что Байден проиграл президентские выборы

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

их нравы
RSS

В Зимбабве выявили 10 тысяч несуществующих госслужащих, регулярно получавших зарплату

1042

Более 10 тыс. фиктивных государственных служащих, которые в реальности не работали, перестали получать зарплату в Зимбабве после внедрения при содействии Всемирного банка биометрического учета сотрудников государственных учреждений и компаний. Об этом сообщила в понедельник зимбабвийская газета Herald.

«Мы провели биометрическую проверку каждого рабочего места, каждого чиновника и госслужащего, — заявил глава отдела по развитию и управлению трудовыми ресурсами Комиссии по государственной службе Зимбабве Мозес Мике. — Было выявлено более 10 тыс. работников-призраков, которые числились в платежных ведомостях. В действительности они не работали, но им регулярно выплачивалась зарплата».

Сейчас начато расследование того, каким образом столь значительное количество людей было оформлено в различных государственных структурах и кто именно получал указанные деньги. Предварительные данные комиссии показывают, что часть служащих уволилась, другие скончались, однако продолжали числиться в платежных ведомостях.

Читайте также: Украинцы не верят в гривну и рост благосостояния в следующем году

В Зимбабве на текущий день насчитывается около 300 тыс. государственных служащих. В эту категорию входят не только чиновники, но и учителя, медицинский персонал государственных больниц, продавцы принадлежащих государству магазинов, сотрудники транспортных организаций. Рабочие государственных компаний также имеют статус госслужащих. На выплату им зарплат уходит около 90% от доходов, получаемых госбюджетом Зимбабве.

Зимбабве
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 декабря 2020
Воскресенье, 20 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Игорь Смолов
Игорь Смолов
экономический обозреватель

Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Как смотреть на рейтинги топ-100 самых влиятельных людей Украины? В топ-5 рейтингов «Вестей», «НВ» и «Корреспондента» бессменными остаются три фамилии - Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Доборолись до самого края. Явление года - коронавирус. А самые влиятельные люди - послы западной «Большой семерки». Что нам расскажет сенсационный рейтинг-2020 «100 людей и явлений» от газеты «Вести».
Энн-Лаура Ле Канф
Энн-Лаура Ле Канф
основательница Ness Labs

Антибиблиотека: чем полезны непрочитанные книги

Цундоку» - красивое японское слово, описывающее привычку покупать книги, накапливать их, но не читать. Раньше я чувствовала себя виноватой из-за этой тенденции и старалась покупать новые книги только после того, как прочту те, что у меня уже есть. Однако концепция антибиблиотеки полностью изменила мое отношение к непрочитанным книгам. Непрочитанные книги могут быть так же полезны, как и прочитанные, если посмотреть на них в правильном свете.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016