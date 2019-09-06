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Мугабе объявили в Зимбабве национальным героем

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Мугабе объявили в Зимбабве национальным героем

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что бывший глава государства Роберт Мугабе объявлен национальным героем, сообщает местное агентство New Ziana.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили местным СМИ, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких.

«Президент Эммерсон Мнангагва заявил, что последний бывший президент Роберт Мугабе был объявлен национальным героем», — говорится в сообщении агентства, опубликованном в Twitter.

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В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.

Зимбабве, Роберт Мугабе
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Пятница, 6 сентября 2019
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