Коронавирус добрался до Антарктиды

Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса после обнаружения COVID-19 у 36 человек на чилийской исследовательской станции, сообщает австралийский телеканал ABC.
По данным СМИ, среди заразившихся — 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо. У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.
O’Higgins — одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова. По словам телеканала, до нее тяжело добраться даже по антарктическим меркам.
Несмотря на то, что в Антарктике никто не живет постоянно, за зиму там побывали около тысячи исследователей и других посетителей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016