Коронавирус добрался до Антарктиды

Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса после обнаружения COVID-19 у 36 человек на чилийской исследовательской станции, сообщает австралийский телеканал ABC.

По данным СМИ, среди заразившихся — 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо. У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

O’Higgins — одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова. По словам телеканала, до нее тяжело добраться даже по антарктическим меркам.

Несмотря на то, что в Антарктике никто не живет постоянно, за зиму там побывали около тысячи исследователей и других посетителей.