Британский ледокол «Джеймс Кларк Росс» перешел в собственность Украины

Ледокол «James Clark Ross», который 30 лет находился в составе Британской антарктической миссии и был продан украинской антарктической станции «Академик Вернадский», окончательно перешел в собственность Украины.
Как сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в понедельник, над судном уже подняли украинский флаг. В ближайшее время оно отправится в Одессу.
«Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном. Верю, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан», — заявил по этому поводу директор НАНЦ Евгений Дикий.
Как сообщалось, НАНЦ и учреждение «Исследования и инновации» Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба) 19 августа 2021 года подписали акт о покупке Украиной ледокола «Джеймс Кларк Росс».
Планируется, что судно откроет для украинских ученых новые возможности для проведения научных разведок, в частности исследования океанов и изменений климата в полярных регионах.
Это второй случай передачи британских исследовательских активов Украине. Первым стала передача в 1996 году станции «Фарадей», ныне известной как станция «Академик Вернадский».
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