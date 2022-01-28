Проданный Британией Украине ледокол отправляется в первый рейс в Антарктиду

Украинский ледокол «Ноосфера» в пятницу, 28 января, отправляется в первый рейс в Антарктиду, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
«В последний раз корабль под украинским флагом выходил в Южный океан более 20 лет назад. И сегодня Украина возвращается в круг морских государств мира», — указывается в сообщении в телеграмм-канале.
Отмечается, что «Ноосфера» стала первым украинским судном, оборудованным современной системой динамического позиционирования.
«Ноосфера» — флагман украинского научно-исследовательского флота, который создается в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что в 2022 году в соответствии с этим указом будет оптимизирована и реконструирована существующая морская исследовательская инфраструктура, а в ближайшем будущем украинские судостроительные компании начнут создание новых опытных судов.
Как сообщалось, «Ноосфера», в прошлом — «Джеймс Кларк Росс», была приобретена Украиной у Великобритании 18 августа 2021 года. 30 августа в порту города Фредериксхавн (Дания) состоялась официальная передача судна. 5 октября ледокол прибыл в Одесский морской порт.
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