Twitter не передаст Байдену подписчиков администрации Трампа

Twitter подтвердил, что при передаче аккаунтов администрации действующего президента США Дональда Трампа его преемнику Джо Байдену все подписчики будут аннулированы, сообщает Axios.
«Аккаунты не будут автоматически сохранять своих существующих подписчиков», — говорится в заявлении компании.
В день инаугурации 20 января 2021 года Twitter передаст официальные аккаунты Белого дома, такие как @WhiteHouse, @LaCasaBlanca, @POTUS, @VP, @PressSec и @Flotus, новой администрации.
Twitter заявляет, что уведомит подписчиков этих аккаунтов о процессе архивирования и предложит этим пользователям возможность следить за новыми аккаунтами администрации Байдена через Twitter.
«Например, люди, которые подписаны на @WhiteHouse, будут уведомлены о том, что учетная запись была заархивирована как @WhiteHouse45, и им будет предоставлена возможность следить за новой учетной записью @WhiteHouse», — говорится в заявлении Twitter.
При этом Трамп сможет сохранить свой личный аккаунт @realdonaldtrump, у которого более 88 млн подписчиков. Однако некоторые из функций защиты, которые он имел как лидер США, не будут сохранены, сообщили источники Axios.
Ранее член штаба Байдена Роб Флаэрти сообщил, что избранный президент останется без подписчиков после передачи ему аккаунта в Twitter.
«В 2016 году администрация Трампа получила всех подписчиков президента Обамы в Twitter на @POTUS и @WhiteHouse (...). В 2020 году Twitter сообщил нам, что на данный момент администрация Байдена должна будет начать с нуля», — написал он в твиттере.
Флаэрти уточнил, что данное решение принято компанией Twitter и администрация Трампа не имеет к нему отношения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016