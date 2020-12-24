Госдеп США заявил о причастности ФСБ к отравлению Навального

США считают, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастны сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, сообщила представитель американского госдепартамента, передает CNN.

«Cотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить Навального. Его отравлению нет никакого правдоподобного объяснения, кроме того, что российское правительство участвовало в этом и несет за него полную ответственность», — цитирует телеканал заявление представителя ведомства Морган Ортагус. По ее словам, президент Путин и российское правительство «хотят, чтобы мы поверили в обратное».

В заявлении ведомства говорится, что о многом говорит и неспособность российских властей дать внятные ответы на вопросы об отравлении Навального. «Россия выдвинула множество, причем часто противоречивых, теорий», — сказала пресс-секретарь ведомства. По ее словам, все эти объяснения — не более чем способ отвлечь внимание от тех вопросов, на которые Москва не отвечает.

Госдеп не ответил на вопрос CNN о том, почему ранее ведомство не выступало с заявлением об отравлении Навального, несмотря на многочисленные запросы.