Госдеп США заявил о причастности ФСБ к отравлению Навального

США считают, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастны сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, сообщила представитель американского госдепартамента, передает CNN.
«Cотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить Навального. Его отравлению нет никакого правдоподобного объяснения, кроме того, что российское правительство участвовало в этом и несет за него полную ответственность», — цитирует телеканал заявление представителя ведомства Морган Ортагус. По ее словам, президент Путин и российское правительство «хотят, чтобы мы поверили в обратное».
В заявлении ведомства говорится, что о многом говорит и неспособность российских властей дать внятные ответы на вопросы об отравлении Навального. «Россия выдвинула множество, причем часто противоречивых, теорий», — сказала пресс-секретарь ведомства. По ее словам, все эти объяснения — не более чем способ отвлечь внимание от тех вопросов, на которые Москва не отвечает.
Госдеп не ответил на вопрос CNN о том, почему ранее ведомство не выступало с заявлением об отравлении Навального, несмотря на многочисленные запросы.
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