Госдеп США приказал выехать из Украины большинству дипломатов

Государственный департамент США начал эвакуацию американских дипломатов, работающих в Киеве, в связи с угрозой российского вторжения, сообщает посольство США в Украине в соцсети Twitter.
«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критические должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий», — указывается в сообщении.
Отмечается, что несмотря на сокращение дипломатического персонала основная команда посольства, Госдеп и персонал США по всему миру продолжат дипломатические усилия и помощь для поддержки безопасности и демократии в Украине.
Бюро консульских дел США также сообщает, что с воскресенья, 13 февраля, Госдеп приостанавливает оказание консульских услуг в посольстве США в Киеве.
«Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги», — подчеркивается в сообщении.
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