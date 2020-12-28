США выделили 290 миллионов долларов на противодействие России

Власти США назвали сумму, выделенную на борьбу с влиянием России в 2021 финансовом году. Соответствующая информация указана в документе о финансировании работы правительства, который утвердил президент страны Дональд Трамп.

В соответствии с инициативой Вашингтон направит 290 миллионов долларов на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире. В документе содержится запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать достижению стратегических целей России и угрожает интересам нацбезопасности США.

Также в документе предписывается выделить 300 миллионов долларов на борьбу с влиянием Китая, китайской коммунистической партии и всех организаций, которые действуют от их имени.

Кроме того, в бюджете имеется упоминание о средствах, которые пойдут на программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии. При этом часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны способствовать уменьшению их уязвимости перед российским политическим давлением.