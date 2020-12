Среди образцов с астероида Рюгу обнаружили искусственный объект

Небольшой объект искусственного происхождения был обнаружен среди образцов породы с астероида Рюгу, доставленных на Землю во время миссии Хаябуса-2.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на Японское комическое агентство (JAXA).

Этот небольшой объект непонятного происхождения был обнаружен во время изучения содержимого капсулы, доставленной с астероида, еще 21 декабря.

«Возможно, что это алюминий, который отделился от рожка пробоотборника с астероида во время работы (то есть часть самого космического зонда — ред.)», — предположили в ЈАXA.

Ученые добавили, что уже были раскрыты камеры для улавливания проб B и C, и затем содержимое камер A и C были перемещены в контейнеры для сбора образцов. Наибольшие частицы в камере C имеют диаметр около 1 см. Для сравнения, песчинки черного цвета, ранее выявленные в отверстии контейнера, имеют диаметр около 1 мм.

Однако ученые окончательно пока не подтвердили происхождение этого искусственного объекта.

Как сообщалось, Хаябуса-2 запустили с космодрома в Японии в 2014 году, чтобы собрать пробы на астероиде Рюгу, расположенном в 300 млн км от Земли. Рюгу — астероид класса, который может содержать элементы первоначального состояния Солнечной системы.

5 декабря автоматический зонд «Хаябуса-2» удачно доставил на Землю две капсулы с образцами астероида Рюгу, преодолев 6 млрд километров.