Среди образцов с астероида Рюгу обнаружили искусственный объект

Небольшой объект искусственного происхождения был обнаружен среди образцов породы с астероида Рюгу, доставленных на Землю во время миссии Хаябуса-2.
Об этом сообщает Marca со ссылкой на Японское комическое агентство (JAXA).
Этот небольшой объект непонятного происхождения был обнаружен во время изучения содержимого капсулы, доставленной с астероида, еще 21 декабря.
«Возможно, что это алюминий, который отделился от рожка пробоотборника с астероида во время работы (то есть часть самого космического зонда — ред.)», — предположили в ЈАXA.
Ученые добавили, что уже были раскрыты камеры для улавливания проб B и C, и затем содержимое камер A и C были перемещены в контейнеры для сбора образцов. Наибольшие частицы в камере C имеют диаметр около 1 см. Для сравнения, песчинки черного цвета, ранее выявленные в отверстии контейнера, имеют диаметр около 1 мм.
Однако ученые окончательно пока не подтвердили происхождение этого искусственного объекта.
Как сообщалось, Хаябуса-2 запустили с космодрома в Японии в 2014 году, чтобы собрать пробы на астероиде Рюгу, расположенном в 300 млн км от Земли. Рюгу — астероид класса, который может содержать элементы первоначального состояния Солнечной системы.
5 декабря автоматический зонд «Хаябуса-2» удачно доставил на Землю две капсулы с образцами астероида Рюгу, преодолев 6 млрд километров.
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