Майнеры биткоина зарабатывают $1 млн каждый час

Доход майнеров биткоина увеличился на $185% с момента халвинга, состоявшегося в мае и снизившего награду за добычу монеты с 12,5 до 6,5 BTC. Теперь люди и компании, занимающиеся майнингом первой криптовалюты, зарабатывают примерно $1 млн в час. Об этом сообщил аналитический сервис Glassnode в своем Twitter-аккаунте.
Специалисты отметили, что в последний раз майнеры зарабатывали на добыче биткоина так много в июле 2019 года. Тогда монета торговалась в диапазоне от $9 тыс. до $11 тыс. Но на тот момент награда за майнинг BTC была в два раза выше текущей, подчеркнули в Glassnode.
Рост доходности добычи биткоина произошел благодаря увеличению его стоимости. В мае, когда состоялся халвинг, цена монеты колебалась в районе $9 тыс. C того момента она поднялась почти на 200%, до $26,4 тыс. 27 декабря BTC установил новый исторический максимум выше $28 тыс.
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