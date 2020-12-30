В Минске омоновцы вручили Лукашенко черный берет «за особые заслуги»

В Беларуси президенту страны Александру Лукашенко вручили черный берет, который выдается как знак отличия служащих в отрядах милиции особого назначения (ОМОН), сообщает БелТА. Это произошло в ходе визита Лукашенко в минский отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.
Как уточняет агентство, решение наградить главу государства этим знаком отличия принял совет командиров отряда. Обычно для получения черного берета нужно пройти специальные испытания. Слушая о награждении, Лукашенко заявил, что вряд ли сможет пройти такие испытания.
Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявил президенту, что право на ношение берета «за особые заслуги» предусмотрено соответствующим положением закона. «Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Балаба.
Лукашенко поблагодарил и поцеловал берет. «Подчеркни в своем «Пул Первого» (близкий к властям Telegram-канал. — Ред.), что я уже сегодня омоновец», — сказал он, обращаясь к одному из журналистов президентского пула.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016