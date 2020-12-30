В Минске омоновцы вручили Лукашенко черный берет «за особые заслуги»

В Беларуси президенту страны Александру Лукашенко вручили черный берет, который выдается как знак отличия служащих в отрядах милиции особого назначения (ОМОН), сообщает БелТА. Это произошло в ходе визита Лукашенко в минский отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.

Как уточняет агентство, решение наградить главу государства этим знаком отличия принял совет командиров отряда. Обычно для получения черного берета нужно пройти специальные испытания. Слушая о награждении, Лукашенко заявил, что вряд ли сможет пройти такие испытания.

Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявил президенту, что право на ношение берета «за особые заслуги» предусмотрено соответствующим положением закона. «Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Балаба.

Лукашенко поблагодарил и поцеловал берет. «Подчеркни в своем «Пул Первого» (близкий к властям Telegram-канал. — Ред.), что я уже сегодня омоновец», — сказал он, обращаясь к одному из журналистов президентского пула.