Европейское вино станет дешевле – Украина отменила пошлины

Украина с 1 января отменила пошлину на ввоз вина из стран ЕС, выполнив таким образом обязательство предусмотренное экономической частью Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, пишет AgroPolit.com.
Отмечается, что в Украину ввезли винной продукции на 146,7 млн долларов, в то же время Украина смогла экспортировать своей продукции на 11,9 млн долларов.
Ранее пошлина на ввоз вина из ЕС составил 0,3-0,4 EUR / литр.
Спрос украинцев на вино отечественного производства ежегодно снижается из-за высокой конкуренции с иностранными производителями и низкой покупательской способностью украинцев. Также сокращаются объемы сбора и переработки винограда на виноматериалы. В частности, в 2019 году на виноматериалы было переработано лишь 124 тыс. т, что вдвое меньше показателей предыдущих лет.
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