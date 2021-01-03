В Украине еще несколько дней будет «весенняя» погода

В воскресенье, 3 января, в Украине без осадков, днем от 0 до 11° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«3 января без осадков. Ночью и утром в Карпатах, южной части, восточных и большинстве центральных областей местами туманы. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области местами 6-11° тепла, в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°», — отмечается в сообщении.

В Киеве 3 января сухо, ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла. На Киевщине также без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

4 января в Украине сухо, 5 января в западных областях дождь, в горах — с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных и Сумской областях 1-6° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны 0-5° тепла, днем в западных и большинстве южных областей 2-7°, на юге Одесской области и местами в Крыму 8-11° тепла).

В Киеве и столичном регионе 4-5 января без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза.

6-7 января в Украине временами дождь, ночью — с мокрым снегом (6 января в южных и центральных, 7 января ночью в северных, днем в большинстве западных и южных областей — без осадков). Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла, в южных областях ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и Киевской области небольшой дождь с мокрым снегом, ночью 7 января без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.