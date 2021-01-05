Китай призвал США отменить санкции против Ирана

США должны незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки по Ирану и отменить все введенные санкции, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Первостепенная задача на данный момент — содействовать тому, чтобы США без всяких условий незамедлительно начали выполнять соглашение по ядерной программе Ирана, а также отменили все соответствующие санкции, создали условия для восстановления и возвращения к соглашению», — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что в настоящее время ситуация вокруг ядерной проблемы Ирана очень сложная и чувствительная.

«Китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, придерживаться консенсуса о выполнении СВПД, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации, а также оставить пространство для дипломатических усилий», — добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Ядерная сделка предполагает, что Иран должен обогащать уран на уровне 3,67%, однако Тегеран год назад отказался от ограничений, связанных с уровнем обогащения, повысив обогащение до уровня выше 4%.

Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо. В Иране также ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше. Представитель американского госдепартамента заявил СМИ, что США считают решение Ирана ядерным шантажом.