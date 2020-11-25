В США введут новые санкции против России и Китая

США планируют ввести новые санкции против компаний из России и Китая. Об этом со ссылкой на спецпосланника Соединенных Штатов по Ирану Эллиота Абрамса сообщил Reuters.

«США в среду введут связанные с Ираном санкции в отношении четырех организаций», — сообщил Reuters.

По мнению Вашингтона, эти компании содействуют ядерной программе Ирана.

Абрамс добавил, что США продолжат оказывать давление на Иран. «У нас будет следующая неделя, и неделя после, и неделя после — весь декабрь и январь будут санкции, которые связаны с оружием, оружием массового уничтожения и с правами человека. Так что это будет продолжаться еще пару месяцев, до самого конца», — заявил он.

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном возросла после того, как в 2018 году американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, обвинив его в нарушении соглашения, и ввел против него санкции.

Накануне, 24 ноября, стало известно, что США ввели санкции против трех российских компаний по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Также в список были включены две фирмы из Китая.

Санкции включают запрет на заключение контрактов с этими компаниями на закупку любых товаров и технологий и запрет на помощь им со стороны госструктур. Также запрещены продажа оружия и выдача лицензий на приобретение товаров, попадающих под действие экспортного контроля.