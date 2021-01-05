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Алиев объявил захваченный город культурной столицей Азербайджана

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Алиев объявил захваченный город культурной столицей Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил перешедший под контроль Баку город Шуша (армяне называют его Шуши) культурной столицей страны.

«Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона», — заявил Алиев на прошедшей в формате видеоконференции встречи с вновь назначенным министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым, сообщает РБК.

Одной из главных задач Министерства культуры Алиев назвал восстановление исторических памятников на возвращенных под контроль Азербайджана территориях, в том числе и в Шуше.

«Не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен. Расположенные в Шуше наши мечети также должны быть капитально отремонтированы, восстановлены, им должен быть возвращен их облик», — сказал Алиев.

Он также поручил уже в 2021 году провести фестиваль, посвященный поэзии Вагифа, бывшего в XVIII веке визирем Карабахского ханства, и пообещал построить для приема прибывающих в Карабах гостей из других стран международный аэропорт в городе Физули.

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Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. 10 ноября было заключено соглашение о прекращении боевых действий, по условиям которого Азербайджану возвращаются Шуша и другие территории, потерянные в начале 1990-х годов в трех районах. Кроме того, из региона должны быть выведены армянские вооруженные силы. Армении гарантируется наличие транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — создание такого же коридора в эксклав Нахичевань.

Ильхам Алиев, Нагорный Карабах, Шуша
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