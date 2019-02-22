«Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы встретится с лондонским «Челси»

В 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» встретится с лондонским «Челси». Таковы результаты жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, 22 февраля. Первый матч пройдет в Лондоне.
Перед жеребьевкой команды не были разделены на «сеяные» и «несеяные», и был проведен «слепой» жребий. Киевское «Динамо» было разведенно только с российскими «Краснодаром» и «Зенитом».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 7 марта, а ответные — 14 марта.
Другие пары 1/8 финала составили следующие команды: «Айнтрахт» — «Интер», «Динамо» (Загреб) — «Бенфика», «Наполи» — «Зальцбург», «Арсенал» — «Ренн», «Вильярреал» — «Зенит», «Краснодар» — «Валенсия», «Севилья» — «Славия».
Напомним, что в 1/16 финала «Динамо» по сумме двух матчей одолело греческий «Олимпиакос».
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