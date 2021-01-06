Люцифер стал Джеком: почти 1300 киевлян в прошлом году сменили имена

В течение прошлого года почти 1300 жителей Киева сменили свои имена.

Об этом сообщается на странице Центрального межрегионального управления Министерства юстиции в Фейсбуке.

«За прошлый год около 1300 жителей столицы сменили свои имена», — говорится в сообщении.

Также приводятся самые необычные изменения имени киевлянами, в частности: Людмила стала Каей, Анна — Олинной, Владимир — Вольдемаром, Иван — Йонасом, Дррааоллдлисс — Анной, Анна — Анабеллой, Мария — Деррикой, Елена — Милаграс, Виталий — Габриэлем, Лариса — Глорией-Сандрой, Лада — Мияко, Мария — Эстель, Люцифер — Джеком.

Сообщается, что стоимость услуги по смене имени стоит 5 грн 10 копеек за первичную смену имени и 51 грн — за повторную.

Срок рассмотрения соответствующего заявления составляет до 3 месяцев, ведь его проверяют не только сотрудники отделов ГРАЦС, но и территориальных правоохранительных органов.

Как отмечается, гражданин не может воспользоваться услугой в случае, если: в отношении его открыто уголовное производство; совершил или совершила административное правонарушение; находится в розыске /международном розыске; имеет непогашенную судимость; предоставил или предоставила ложные сведения о себе.

«Если Ваше заявление рассмотрено положительно и нет никаких ограничений, Вы получите соответствующее свидетельство с новым именем. Это свидетельство является основанием для замены других документов — паспорта, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, водительского удостоверения», — информируют в Центральной юстиции.

В то же время отмечается, что свидетельство о рождении не подлежит замене — этот документ является базовым для человека.

Отдел ГРАЦС самостоятельно извещает военкоматы и Миграционную службу Украины о смене имени лица.

Другие документы, например, свидетельство о праве собственности, менять необязательно, потому что свое право можно подтвердить документом об изменении имени.