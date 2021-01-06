Международные резервы Украины достигли рекорда времен Януковича

Международные резервы Украины по итогам 2020 года выросли на 15% и составляют 29,13 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с сентября 2012 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Так, в течение 2020 года международные резервы выросли на 3,8 млрд долларов, или на 15%:
«Несмотря на то, что в марте 2020 чистая продажа валюты центральным банком составил 2,2 млрд долл. США, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривны при введении карантинных мероприятий — объемы чистой покупки валюты за год превысили 1 млрд долларов», — говорят в НБУ.
Расходы на обслуживание и погашение государственного и гарантированного долгов составляют 10,4 миллиарда долларов «и были почти тождественными размеру поступлений в пользу правительства (10,3 млрд долл. США)».
На увеличение объема международных резервов повлияло также повышение стоимости фининструментов из-за изменений рыночной стоимости и курсов валют на 2,3 млрд долларов.
В декабре валютные поступления в пользу правительства составляли почти 3 млрд долларов, в том числе 1 млрд от продажи ОВГЗ и 0,7 миллиарда от евробондов. На обслуживание и погашение госдолга направлено 478 млн долларов.
«Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяцев будущего прогнозируемого импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», — заключают в НБУ.
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