Пять стран пообещали привлечь Иран к ответственности за сбитый украинский Боинг

Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция в годовщину трагедии самолета рейса PS752 вблизи Тегерана сделали совместное заявление, в котором пообещали привлечь Иран к ответственности «с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам», сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Год назад, рано утром 8 января 2020, самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса „земля-воздух“ вблизи Тегерана. Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких», — говорится в заявлении стран, обнародованном пресс-службой МИД Украины в пятницу утром.

В годовщину трагической даты сбивания самолета рейса PS752 обозначенные страны обратились к Ирану с призывом немедленного предоставления всеобъемлющей информации о трагедии.

«Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам», — сказано в заявлении.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту «Тегеран-Киев», был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января заявили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.